По 10 тыс. рублей в месяц получит одна категория граждан России в 2022 году

В 2022 году по 10 тыс. рублей государство выплатит определенной категории граждан.

Кто получит такую выплату, которая будет предоставляться по линии Министерства образования и науки, сообщает PRIMPRESS .

Распределяться эта выплата будет во второй половине года. Ее ввели для отдельных молодых людей, которые учатся в высших учебных заведениях. Выплата будет начисляться студентам в виде дополнительной стипендии ежемесячно.

Ее получат те студенты, которые являются представителями малочисленных коренных народов. Это народности, проживающие в дальневосточных регионах, в сибирских регионах, а также в районах Крайнего Севера.

Выплачивать по 10 тыс. рублей студентам начнут с нового учебного года. Поэтому получат выплату представители малочисленных коренных народов с сентября.

Начислять эту дополнительную стипендию будут и бакалаврам и магистрам. Но начисляться она будет только при хорошей успеваемости. У студента не должно быть троек по предметам. Также у него не должно быть задолженностей по учебе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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