Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз с 10 января

Россиянам, получающим пенсии или другие социальные выплаты от государства, сообщили об изменении покупательной способности денег. Эксперты отмечают, что вслед за рублем девальвация произойдет и с пенсиями.

По словам старшего аналитика «Альпари» Анны Бодровой, в ближайшее время произойдет очередное ослабление национальной валюты. Рубль будет девальвироваться действиями финансовых властей, так как цены на нефть остаются на невысоком диапазоне. Ослабление нацвалюты может произойти из-за того, что с января увеличились страховые пенсии по старости, на что было потрачено немало средств. Впереди и другие индексации социальных выплат, которые потребуют обеспечения. Как подчеркнула эксперт, на реализацию обещаний

придется искать деньги.

В ближайшем будущем девальвация ждет также и пенсии, ведь выплаты были повышены с 1 января лишь на 5,9 %, тогда как уровень инфляции сейчас находится на показателях выше 8 %. Таким образом, можно сделать вывод о том, что реальный размер пенсий продолжает снижаться, пишет avia.pro .

Аналитики предупреждают, что с 10 января в России начнется новый виток роста цен на продукты в супермаркетах, что больно ударит по россиянам, живущим на социальные выплаты. Эксперты прогнозируют, что покупательная способность пенсионных выплат с середины января еще больше понизится.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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