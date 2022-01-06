Получателей пенсии или соцвыплаты ждет неприятный сюрприз с 10 января

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Россиянам, получающим пенсии или другие социальные выплаты от государства, сообщили об изменении покупательной способности денег. Эксперты отмечают, что вслед за рублем девальвация произойдет и с пенсиями.
По словам старшего аналитика «Альпари» Анны Бодровой, в ближайшее время произойдет очередное ослабление национальной валюты. Рубль будет девальвироваться действиями финансовых властей, так как цены на нефть остаются на невысоком диапазоне. Ослабление нацвалюты может произойти из-за того, что с января увеличились страховые пенсии по старости, на что было потрачено немало средств. Впереди и другие индексации социальных выплат, которые потребуют обеспечения. Как подчеркнула эксперт, на реализацию обещаний
придется искать деньги.
В ближайшем будущем девальвация ждет также и пенсии, ведь выплаты были повышены с 1 января лишь на 5,9 %, тогда как уровень инфляции сейчас находится на показателях выше 8 %. Таким образом, можно сделать вывод о том, что реальный размер пенсий продолжает снижаться, пишет avia.pro.
Аналитики предупреждают, что с 10 января в России начнется новый виток роста цен на продукты в супермаркетах, что больно ударит по россиянам, живущим на социальные выплаты. Эксперты прогнозируют, что покупательная способность пенсионных выплат с середины января еще больше понизится.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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