Деньги зачислятся на карту: пенсионерам придет по 21 тыс. рублей с 10 января

Пенсии в новом исчислении начнут поступать очень многим гражданам преклонного возраста в Российской Федерации, начиная с понедельника, 10 января. Данные выплаты будут осуществляться в минимальном объёме, который в настоящее время уже возможен, поскольку в 2022 году проведена индексация пенсий. Об этом пишет информационное онлайн издание PRIMPRESS.

Эти деньги отныне будут получать пожилые российские люди, место жительства которых столичный регион. Всем московским пенсионерам, проживающим в данной местности, введён так называемый городской стандарт. В реальности это означает определённый размер пенсии, меньше которого граждане пожилого возраста просто не могут получать. В том случае, когда исходная выплата для пенсионера от ПФР начислена меньше, данному получателю осуществляется доплата до установленной суммы.

С января нынешнего года объём минимальных пенсий в Москве увеличен. В настоящее время для московских пенсионеров эта сумма зафиксирована 21 193 рубля каждый месяц. Эти деньги начнут поступать столичным гражданам пенсионного возраста после понедельника 10 января, когда стартует новый этап выплат пенсионного обеспечения пожилых граждан после новогодних праздников. Индексация в этом году составила 4,8 процента, тогда как в прошлый раз минимальные выплаты повышались с 19 500 рублей до 20 222 рублей.

Отметим, что для получения таких денег пенсионерам необходимо соблюсти ряд важных условий. Так, в первую очередь необходимо, чтобы пожилой человек официально числился неработающим. Также нужно, чтобы у пенсионера была местная прописка в течение, как минимум, 10 лет. Многие граждане, в том числе и по этой причине, стремятся переехать в столицу, чтобы потом получать пенсии в таком размере, недоступном для большинства других россиян.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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