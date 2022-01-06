Сбербанк запустил для россиян вклад с самым высоким доходом до 8% годовых

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Сбербанк России предоставляет гражданам возможность открыть вклад, который отличается самым высоким доходом. Этот депозит получил название «СберВклад». Россияне могут также открыть «СберВклад Прайм», который является модификацией высокодоходного депозита. Запущенный банком вклад отличается тем, что его можно регулярно пополнять, а также снимать с него накопленные проценты поверх определенного лимита. Ставка по этому вкладу считается самой высокой среди других подобных продуктов Сбербанка - она составляет 8% годовых. Для получения такого процента необходимо оформить подписку «СберПрайм+», после чего вклад можно открыть через приложение «Сбербанк Онлайн».
Если у клиента уже есть другие депозиты в этом банке, с них нельзя перекладывать деньги на «СберВклад». Также не стоит снимать проценты, которые начисляются ежемесячно, пишет primpress.ru.
В таком случае доходность составит заявленные 8%, что близко к нынешнему уровню инфляции. На конец этого года Центробанк прогнозирует инфляцию на уровне 4-5%, а это значит, что сумма, которую будут снимать держатели этого депозита, будет еще выше.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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