Сбербанк РФ предупредил всех граждан в России , кто оставляет деньги на банковской карте

Сегодня, 10:09

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Сбербанк РФ предупредил всех граждан в России , кто оставляет деньги на банковской карте
Председатель правления Сбербанка Герман Греф

Председатель правления Сбербанка  Герман Греф обратил внимание граждан на крайне высокую инфляцию, в которой Россия находится уже давно. А по результатам 2021 года инфляцию оценили в 8,39%, более точная информация будет известна немного позже. Но и сейчас понятно, что это самый высокий уровень за 6 лет.

Поэтому многие россияне начали интересоваться, как возможно сохранить свои вклады и есть ли смысл хранить деньги на депозитах. Как считает Греф, если инфляция будет слишком высокой, как например, происходило в Зимбабве, то хранить средства не самый разумный ход действий, поскольку цены будут постоянно повышаться. 

Сохранить от инфляции деньги поможет приобретение различных ценных бумаг. Наиболее прибыльными сейчас считаются облигации федерального займа (ОФЗ). Вкладывать средства туда необходимо с осторожностью, так как их цена увеличивается пропорционально ценам на основные товары.

«Суть механизма не сложная: чем выше уровень инфляции, тем выше будет номинал бумаги. Такие инструменты имеют очень высокий купон, но зато выдаются от растущего из-за инфляции номинала», – заявил глава Сбера.

К тому же, Греф рекомендует россиянам вкладывать деньги в флоутеры. Эти ценные бумаги соотносятся со ставкой межбанковского рынка, и их цена также растет очень быстро.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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