Пенсионный эксперт Власов раскрыл гражданам в России несправедливость выплат на погребение

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал несправедливости при начислении пенсии. По его словам, разница в размере пособия, назначаемого по одному и тому же поводу, может быть довольно ощутимой, передает PRIMPRESS .

Речь идет о выплате после смерти, то есть о пособии на погребение. Получить эту выплату могут те, кто занимается организацией похорон пенсионера, даже если это не родственники. Размер выплаты составляет около шести тысяч рублей.

Но при этом в структуре ПФР появилась еще одна выплата. Она перешла к ПФР от органов соцзащиты. Эти деньги выдаются тоже на погребение, но уже тем людям, которые умерли в результате радиационной катастрофы, лучевой болезни и связанных с ней заболеваний, а также если смерть коснулась инвалида вследствие радиационной аварии. Размер этой выплаты составляет 13 тыс. рублей.

Как раз в разнице этих сумм, по словам эксперта, проявляется несправедливость. Он отметил, что организовать похороны за 6 тыс. рублей невозможно. Непонятно, почему на погребение пенсионеров выделяется меньше денег.

«Чем пенсионеры хуже? Они что, люди второго сорта? Почему такая разница в размере выплат?» – отметил Власов.

Он подчеркнул, что пособие на погребение должно быть проиндексировано в соответствии с ростом цен, поскольку ритуальные услуги существенно подорожали.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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