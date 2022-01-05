Одна категория граждан в России получит разовую выплату в 35 тыс. рублей

Еще одна категория россиян сможет в 2022 году получить разовую выплату.

По 35 тыс. рублей будут получать семьи с детьми и оформлять эту выплату им будут на региональном уровне, рассказывает PRIMPRESS .

Выплачивать пособие в размере 35 тыс. рублей будут регионы из средств регионального семейного капитала. Этот сертификат схожий с тем, что есть на федеральном уровне и называется материнским, только его финансирование осуществляется из местных бюджетов.

Такие программы запущены в регионах. В ХМАО тоже действует программа регионального материнского капитала. Тем, кто его получил, предоставляется право направить сертификат на улучшение жилищных условий или на образование ребенка.

На фоне пандемии в регионах решили разрешить получать разовую выплату и из регионального материнского капитала. В ХМАО получить можно разово по 35 тыс. рублей. Но выплатят эту сумму тем, кто еще не использовал все средства по сертификату. Эта выплата будет нецелевой, что позволит ее потратить на свое усмотрение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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