Одна категория граждан в России получит разовую выплату в 35 тыс. рублей

Россиянам автоматически добавят 2 тыс. 600 рублей к пенсии с 8 января
С января многие выплаты россиянам будут начисляться в автоматическом режиме. С нового года вступило в силу правило,...Подробнее
Еще одна категория россиян сможет в 2022 году получить разовую выплату.
По 35 тыс. рублей будут получать семьи с детьми и оформлять эту выплату им будут на региональном уровне, рассказывает PRIMPRESS.
Выплачивать пособие в размере 35 тыс. рублей будут регионы из средств регионального семейного капитала. Этот сертификат схожий с тем, что есть на федеральном уровне и называется материнским, только его финансирование осуществляется из местных бюджетов.
Такие программы запущены в регионах. В ХМАО тоже действует программа регионального материнского капитала. Тем, кто его получил, предоставляется право направить сертификат на улучшение жилищных условий или на образование ребенка.
На фоне пандемии в регионах решили разрешить получать разовую выплату и из регионального материнского капитала. В ХМАО получить можно разово по 35 тыс. рублей. Но выплатят эту сумму тем, кто еще не использовал все средства по сертификату. Эта выплата будет нецелевой, что позволит ее потратить на свое усмотрение.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
С января многие выплаты россиянам будут начисляться в автоматическом режиме. С нового года вступило в силу правило,...Подробнее
Убирать улицы заснеженного и заледенелого Петербурга днем 7 января вышло всего 306 уборочных машин, свидетельствуют...Подробнее
Это значительно облегчит жизнь многим гражданам. Специалисты рассказали о пенсионерах, которых смогут перевести на...Подробнее
Как стало известно информационному источнику solenka.info, поручение Путина по пенсиям граждан в России противоречит...Подробнее
Эксперты рассказали об истинной причине проведения индексации пенсий в России в 2022 году всего на 5,9 процентов. Они...Подробнее
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин озвучил перспективы экономического будущего России на...Подробнее
Пока петербуржцы продолжают испытывать неудобства из-за некачественной уборки снега в городе, губернатор Александр...Подробнее
До 25 января россияне могут получить от Пенсионного фонда денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей. По некоторым...Подробнее
Издание Kadara.ru предупредило россиян о мощном кризисе на авторынке, который перекинулся с 2021-го на 2022-ой год....Подробнее
С января 2022 года Пенсионный фонд России начинает выплату пособий, которые ранее назначались органами социальной...Подробнее
Комментировать