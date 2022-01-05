Россиянам объяснили, как получить доплату к пенсии за длительный стаж работы

Доплату за длительный стаж ввели для пожилых граждан, рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он объяснил, когда появляется право на доплату к пенсии, передает PRIMPRESS .

Выплата увеличится, если при достижении пенсионного возраста не оформлять страховую пенсию по старости. Такая возможность заложена законодательно в федеральном законе. И если отложить начисление выплат, пенсия будет больше.

Так, отсрочив оформление пенсии на пять лет, можно увеличить ее размер на 30 или даже на 40%.

Например, у женщины с трудовым стажем в 30 лет при наступлении пенсионного возраста будет 120 пенсионных коэффициентов и ее пенсия будет около 15 тыс. рублей. Но если она выйдет на пенсию через пять лет, то будет получать уже по 20 тыс. рублей. То есть ей начислят на 5 тыс. рублей больше. А если она же решит отложить выход на пенсию на 10 лет, то в дальнейшем ее пенсия будет составлять 33-35 тыс. рублей.

В некоторых случаях действительно выгоднее выйти на пенсию позже достижения пенсионного возраста. Но также есть ситуации, когда выгоднее получать и пенсию, и зарплату.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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