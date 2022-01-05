Российским пенсионерам пообещали увеличить пенсии до 20000 рублей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила о решении правительства всерьез заняться улучшением материального благосостояния граждан. По ее словам, побороть бедность и нищету среди отечественных пенсионеров можно за счет плавного и регулярного повышения уровня пенсионных выплат, передает «Primpress.ru».

Член Госдумы Светлана Бессараб отметила, что материальное положение такого уязвимого слоя общества, как пенсионеры, является отражением экономического благосостояния всей России. Политик сообщила, что для того, чтобы снизить порог бедности в стране, была принята программа о постепенном повышении пенсионных выплат для возрастного населения РФ — ожидается, что к 2024 году пенсионеры смогут получать до 20 тысяч рублей ежемесячно.

«Уже в 2022 году будут значительно повышены страховые выплаты по старости, которые достигнут среднего показателя в 18 500 рублей. Государственная пенсия также будет регулярно повышаться — как минимум на показатель, который отображает реальный процент инфляции в стране», - заявила Светлана Бессараб.

Также политик добавила, что скорость повышения пенсий будет зависеть и от того, насколько быстро будет повышаться заработная плата в РФ — ведь эти две величины являются созависимыми.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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