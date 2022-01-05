Хазин предупредил всех граждан РФ о неизбежной девальвации в 2022 году

Сегодня, 13:24

0

Image 16+
Хазин предупредил всех граждан РФ о неизбежной девальвации в 2022 году
Экономист Михаил Хазин

Гражданам Российской Федерации рассказали о том, что они должны готовиться к девальвации национальной валюты. Как утверждают аналитики, это уже неизбежно. Такой вариант наиболее выгоден финансовому руководству государства. Предупреждение россиянам об этом вынес известный экономист Михаил Хазин. В свое время Михаил с высокой точностью предсказал дефолт в экономике 1998 года. Об этом сообщает информационный онлайн портал PRIMPRESS. 

Как указал Хазин, очередная ступенька девальвации российского рубля наступит в самой ближайшей перспективе. В этом направлении обязана двигаться финансовая верхушка государства. Только таким способом власти смогут осуществить стабилизацию экономического пространства Российской Федерации. Имеются в виду финансово-экономические структуры: Министерство финансов и Центробанк РФ. 

Шкала инфляции в российской державе по результатам 2021 года поднялась на рекордные показатели за последние 6 лет. Снижается далее покупательская способность денежных накоплений граждан страны. Такую обстановку никто не сможет остановить в ближайшие месяцы: денежные сбережения российских граждан будут «обнуляться». Этот процесс усугубится по мере падения российского рубля. 

Хазин подчёркивает, что власти крайне невыгоден сильный рубль. Из-за этого его курс будут специально занижать. Тем самым правительство поддерживает курсы доллара и евро. Сам процесс девальвации сможет усилить деловую активность в России, поскольку большинство товаров на рынке являются импортными. Но для простых граждан это будет означать только одно: покупательная способность их денег будет снижаться, а накопления начнут постепенно «обнуляться». 

В свою очередь скорую и «неизбежную» девальвацию рубля предсказывает и экономист Юрий Пронько. По его словам, на этот процесс повлияет как продолжающаяся пандемия коронавируса, так и снижение стоимости нефти. Отметим, что не верят в сильный рубль и сами россияне. Опросы показывают, что почти половина граждан ждет обвала национальной валюты сразу после новогодних праздников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Выяснена истинная причина индексации пенсий граждан в России всего на 5,9%

Сегодня, 13:24

Хазин предупредил всех граждан РФ о неизбежной девальвации в 2022 году

Сегодня, 13:24

Сосновский рассказал гражданам в РФ, что будет с ценами в России в 2022 году

Сегодня, 11:24

Всем гражданам в России готовят выплаты от 10 до 30 тыс. рублей в 2022 году

Сегодня, 08:14

Часть российских граждан получит выплату 10 тыс. рублей от ПФР до 25 января 2022 года

Вчера, 16:54

Сбербанк предупредил граждан, у которых есть кредит и квартира

Вчера, 15:34

Эксперты: новый год принесет России десятипроцентное подорожание бензина

Вчера, 13:44

Всех граждан в России с банковской картой Visa ждет обнуление комиссии в 2022 году

Вчера, 11:14

Россиянам автоматически добавят 2 тыс. 600 рублей к пенсии с 8 января

Вчера, 10:24

Жителям в РФ выплатят единоразово по 10 тыс. рублей с 10 января 2022 года

5-01-2022, 23:19

Некоторые граждане в России получат разовую выплату 30 тыс. рублей от ПФР в январе 2022 года

5-01-2022, 17:14

Делягин сделал прогноз об экономическом будущем России в 2022 году

5-01-2022, 17:14

Ожидается рекордная индексация. Пенсионеров обрадовали решением по пенсиям

5-01-2022, 14:59

По 10 тысяч рублей каждому. Всех, у кого есть карта «Мир», ждет сюрприз с 6 января

5-01-2022, 13:39

Кризис авторынка РФ с 2021 года перекинулся на 2022 год

5-01-2022, 13:34

Российской экономике предсказали погружение в «болото периферии»

5-01-2022, 11:24

ПФР заявил гражданам в РФ о новых выплатах в январе и феврале 2022 года

5-01-2022, 09:44

В РФ появился новый налог на доходы с вкладов для пенсионеров России в 2022 году

5-01-2022, 09:14

Всех, кто платит за квартиру по ЖКХ, ждет неожиданность с 10 января

5-01-2022, 09:09

Эксперт Власов пояснил, когда 5,9% к пенсии действительно являются прибавкой

5-01-2022, 09:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Даже меньше, чем было. Пенсия за январь неприятно удивила граждан РФ

Даже меньше, чем было. Пенсия за январь неприятно удивила граждан РФ

4-01-2022, 15:09

0

Январские выплаты уже начали приходить пенсионерам и, как оказалось, не у всех граждан пенсия стала больше. С 1 января...

Подробнее
Россиянам автоматически добавят 2 тыс. 600 рублей к пенсии с 8 января

Россиянам автоматически добавят 2 тыс. 600 рублей к пенсии с 8 января

Вчера, 10:24

0

С января многие выплаты россиянам будут начисляться в автоматическом режиме. С нового года вступило в силу правило,...

Подробнее
Пенсионеров в РФ решили перевести на новый вид пенсии в январе

Пенсионеров в РФ решили перевести на новый вид пенсии в январе

4-01-2022, 23:49

0

Это значительно облегчит жизнь многим гражданам. Специалисты рассказали о пенсионерах, которых смогут перевести на...

Подробнее
Граждан в РФ обрадовали новой выплатой в 5 000 рублей с 7 января 2022 года

Граждан в РФ обрадовали новой выплатой в 5 000 рублей с 7 января 2022 года

4-01-2022, 19:54

0

Уже в ближайшие дни многие россияне смогут получить новую денежную выплату. Деньги зачислят гражданам на карту, но...

Подробнее
Делягин сделал прогноз об экономическом будущем России в 2022 году

Делягин сделал прогноз об экономическом будущем России в 2022 году

5-01-2022, 17:14

0

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин озвучил перспективы экономического будущего России на...

Подробнее
Беглов посетил каток без маски на фоне нерешенных проблем с плохой уборкой снега

Беглов посетил каток без маски на фоне нерешенных проблем с плохой уборкой снега

Вчера, 12:04

0

Пока петербуржцы продолжают испытывать неудобства из-за некачественной уборки снега в городе, губернатор Александр...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В США за сутки выявили более миллиона новых случаев Covid-19

В США за сутки выявили более миллиона новых случаев Covid-19

4-01-2022, 16:24

0

В США зафиксировано рекордное суточное число новых случаев коронавируса - Университет Джонса Хопкинса сообщает более...

Подробнее
7 января представители стран НАТО собирают экстренное совещание: На повестке дня взаимоотношения с РФ

7 января представители стран НАТО собирают экстренное совещание: На повестке дня взаимоотношения с РФ

4-01-2022, 17:24

0

В рамках альянса в эту пятницу состоится экстренная видеоконференция, участие в которой примут министры иностранных дел...

Подробнее
В Петербурге по городу гуляет одинокая черная свинья

В Петербурге по городу гуляет одинокая черная свинья

4-01-2022, 19:54

0

Сегодня днём горожане сняли на видео свинью, одиноко разгуливающую по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга. По...

Подробнее
Часть российских граждан получит выплату 10 тыс. рублей от ПФР до 25 января 2022 года

Часть российских граждан получит выплату 10 тыс. рублей от ПФР до 25 января 2022 года

Вчера, 16:54

0

До 25 января россияне могут получить от Пенсионного фонда денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей. По некоторым...

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться