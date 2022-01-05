Хазин предупредил всех граждан РФ о неизбежной девальвации в 2022 году

Гражданам Российской Федерации рассказали о том, что они должны готовиться к девальвации национальной валюты. Как утверждают аналитики, это уже неизбежно. Такой вариант наиболее выгоден финансовому руководству государства. Предупреждение россиянам об этом вынес известный экономист Михаил Хазин. В свое время Михаил с высокой точностью предсказал дефолт в экономике 1998 года. Об этом сообщает информационный онлайн портал PRIMPRESS.

Как указал Хазин, очередная ступенька девальвации российского рубля наступит в самой ближайшей перспективе. В этом направлении обязана двигаться финансовая верхушка государства. Только таким способом власти смогут осуществить стабилизацию экономического пространства Российской Федерации. Имеются в виду финансово-экономические структуры: Министерство финансов и Центробанк РФ.

Шкала инфляции в российской державе по результатам 2021 года поднялась на рекордные показатели за последние 6 лет. Снижается далее покупательская способность денежных накоплений граждан страны. Такую обстановку никто не сможет остановить в ближайшие месяцы: денежные сбережения российских граждан будут «обнуляться». Этот процесс усугубится по мере падения российского рубля.

Хазин подчёркивает, что власти крайне невыгоден сильный рубль. Из-за этого его курс будут специально занижать. Тем самым правительство поддерживает курсы доллара и евро. Сам процесс девальвации сможет усилить деловую активность в России, поскольку большинство товаров на рынке являются импортными. Но для простых граждан это будет означать только одно: покупательная способность их денег будет снижаться, а накопления начнут постепенно «обнуляться».

В свою очередь скорую и «неизбежную» девальвацию рубля предсказывает и экономист Юрий Пронько. По его словам, на этот процесс повлияет как продолжающаяся пандемия коронавируса, так и снижение стоимости нефти. Отметим, что не верят в сильный рубль и сами россияне. Опросы показывают, что почти половина граждан ждет обвала национальной валюты сразу после новогодних праздников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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