Сосновский рассказал гражданам в РФ, что будет с ценами в России в 2022 году

Россиянам сообщили, что произойдет с ценами в наступившем году.

Финансист Григорий Сосновский поделился с соотечественниками своим прогнозом о том, как будут меняться цены на продукты и другие товары.

По мнению эксперта, инфляция в 2022 году замедлится. Сложный этап удалось пройти в 2021 году.

«Все дело в том, что 2021 год характеризуется взрывным спросом на разнообразные ресурсы. Эта ситуация произошло из-за различных ограничений и вводимых в стране локдаунов. В свою очередь пандемия спровоцировала массовые сокращения поставок импортных товаров в Россию. Понятно, что все это не могло не запустить процессы инфляции. Можно сказать, что в 2021 году Россия пережила первый после Второй мировой войны экономический кризис, на причины которого практически невозможно было повлиять, так как они не зависели от экономики», — подчеркнул Сосновский.

В наступившем 2022 году, уверен финансист, в случае отсутствия локдаунов, ситуация значительно улучшится и отечественная экономика перейдет в фазу восстановительного роста.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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