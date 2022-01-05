Всем гражданам в России готовят выплаты от 10 до 30 тыс. рублей в 2022 году

По 10 тыс. рублей могут получить все российские пенсионеры.

Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, сообщает PRIMPRESS .

Он добавил, что одной только выплаты недостаточно и следует повысить пенсии не менее чем в два раза.

Население, уверен Миронов, сейчас нуждается в «экстренных мерах» поддержки. Это нужно сделать с учетом демографических данных, которые были обнародованы Росстатом, который заявляет о новой демографической яме. В 2021 году население шло на убыль. За 11 месяцев 2021 года умерли около 1 млн человек, что на 64% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Чтобы исправить ситуацию, отметил Миронов, необходимо реализовать программу справедливого базового дохода. Она предполагает выплату 10 тыс. рублей всем гражданам. И первыми получать такую выплату должны семьи с детьми. Если эта программа заработает, то семья с одним ребенком гарантировано получит 30 тыс. рублей.

На втором этапе введения программы выплату следует ввести и для пожилых граждан, а далее ее стоит назначать всем гражданам страны по праву рождения.

Повысить необходимо и минимальный размер оплаты труда. Если этот показатель поднять в два раза, что поспособствует росту пенсий до 30 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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