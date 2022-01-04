Часть российских граждан получит выплату 10 тыс. рублей от ПФР до 25 января 2022 года

До 25 января россияне могут получить от Пенсионного фонда денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей. По некоторым данным, это будет новая волна раздачи пособий.

Между тем в ПФР сообщили, что эта информация не совсем соответствует действительности. На самом деле многие граждане получат такие суммы. Но речь идет не о единовременной выплате, а о регулярном пособии. 1

0 тысяч, которые будут направлены из средств маткапитала, получат семьи, у которых второй ребенок появился после 1 января 2018 года, если доходы отца и матери не превышают размеры двух прожиточных минимумов. Средства должны выплачивать до 25 числа каждого месяца. По 10 тысяч рублей смогут получить родители, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом, или инвалидом с детства. Около 10 тысяч рублей выплатят инвалидам по военной травме, пишет primpress.ru . Такие деньги полагаются гражданам, получившим вторую группу инвалидности.

Для получения денег необходимо обратиться в ПФР с заявлением.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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