Жителям в РФ выплатят единоразово по 10 тыс. рублей с 10 января 2022 года

ПФР: 18 000 рублей начнут выдавать с сегодняшнего дня
С сегодняшнего дня россияне начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда (ПФР). Выдача денег гражданам будет...Подробнее
Россияне, готовые принять участие в испытании смогут получить денежную выплату в размере 10 тысяч рублей уже в январе.
Речь идет об исследовании вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной в центре имени Гамалеи.
ООО «РИК-Фарма», с которой центр заключил договор, проведет обе фазы клинических испытаний вакцины. В исследованиях могут принимать участие добровольцы от 18 до 55 лет.
В декабря прошлого года были завершены исследования вакцины на животных. А в самое ближайшее время начнутся испытания вакцины на людях. После введения препарата (внутримышечно и интраназально) испытуемые будут госпитализированы, где медики и специалисты центра Гамалеи будут следить за их состоянием.
Планируется каждому добровольцу выплатить по десять тысяч рублей. Всего на эти расходы будет выделено около 9,2 млн рублей. Так что поучаствовать в испытаниях и заработать смогут практически все желающие.
Следует добавить, что новая вакцина разработана по новейшей технологии VLP и значительно отличается от всех вакцин, которые представлены на отечественном рынке.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
С сегодняшнего дня россияне начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда (ПФР). Выдача денег гражданам будет...Подробнее
С начала 2022 года в Пенсионном фонде России начался прием заявлений на денежные выплаты, которые ранее в ПФР не...Подробнее
Далеко не всем пенсионерам в январе повысят пенсию, предупреждают эксперты. О том, кому не стоит ожидать повышения...Подробнее
Пожилых граждан РФ обрадовали новостью, сообщив о том, что их ждет единоразовая денежная выплата. Власти уже подписали...Подробнее
Январские выплаты уже начали приходить пенсионерам и, как оказалось, не у всех граждан пенсия стала больше. С 1 января...Подробнее
О дополнительной выплате для пенсионеров рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам...Подробнее
Это значительно облегчит жизнь многим гражданам. Специалисты рассказали о пенсионерах, которых смогут перевести на...Подробнее
Уже в ближайшие дни многие россияне смогут получить новую денежную выплату. Деньги зачислят гражданам на карту, но...Подробнее
Некоторые российские интернет-ресурсы откровенно спекулируют на пенсионной теме, принимая во внимание, что многие...Подробнее
В январе новая денежная выплата начнет приходить на карты россиян. Речь идет о сумме в 5 тыс. рублей, которую начнут...Подробнее
Комментировать