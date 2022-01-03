Жителям в РФ выплатят единоразово по 10 тыс. рублей с 10 января 2022 года

Сегодня, 23:19

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Жителям в РФ выплатят единоразово по 10 тыс. рублей с 10 января 2022 года
Фото из открытых источников

Россияне, готовые принять участие в испытании смогут получить денежную выплату в размере 10 тысяч рублей уже в январе.

Речь идет об исследовании вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной в центре имени Гамалеи.

ООО «РИК-Фарма», с которой центр заключил договор, проведет обе фазы клинических испытаний вакцины. В исследованиях могут принимать участие добровольцы от 18 до 55 лет.

В декабря прошлого года были завершены исследования вакцины на животных. А в самое ближайшее время начнутся испытания вакцины на людях. После введения препарата (внутримышечно и интраназально) испытуемые будут госпитализированы, где медики и специалисты центра Гамалеи будут следить за их состоянием.

Планируется каждому добровольцу выплатить по десять тысяч рублей. Всего на эти расходы будет выделено около 9,2 млн рублей. Так что поучаствовать в испытаниях и заработать смогут практически все желающие.

Следует добавить, что новая вакцина разработана по новейшей технологии VLP и значительно отличается от всех вакцин, которые представлены на отечественном рынке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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