Некоторые граждане в России получат разовую выплату 30 тыс. рублей от ПФР в январе 2022 года

ПФР: 18 000 рублей начнут выдавать с сегодняшнего дня
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О том, кто получит новую выплату в январе 2022 года в сумме 30 тысяч рублей, рассказали работники Пенсионного фонда РФ. Специалисты уточнили, что на январское пособие могут рассчитывать некоторые категории женской половины россиян, а для того чтобы его получить, нужно предварительно подать заявление в ближайшее отделение ПФР.
Согласно объяснениям экспертов в Пенсионном фонде, одноразовое пособие суммой в 30 тысяч рублей выдают беременным женщинам на сроке не меньше, чем 180 дней.
Такая же вспомогательная сумма от властей предлагается для жен призывников, мужья которых пребывают на военной службе, причем берут в расчет даже тех мужчин, которые получают военное образование на 1 курсе военного училища или военной кафедре вуза.
Помимо этого, с вас потребуют пакет подтверждающей документации, например, справку о беременности или документ о военной службе мужа.
После того, как вы подали заявление, его рассмотрят в течении 10 рабочих дней, и если результат будет в вашу пользу, деньги поступят на банковскую карту «Мир» на протяжении 5 рабочих дней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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