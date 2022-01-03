Кризис авторынка РФ с 2021 года перекинулся на 2022 год

Издание Kadara.ru предупредило россиян о мощном кризисе на авторынке, который перекинулся с 2021-го на 2022-ой год. Покупателям машин это ничего хорошего не сулит, так как приведет к повышению цен.

В минувшем году цена Lada Granta увеличилась до 589 тыс. рублей (на 100 тысяч), а Lada Vesta - до 836 тыс. рублей (прибавила в цене на 159 тысяч), и это без дилерской наценки. На остальные авто своего модельного ряда АвтоВАЗ поднял цены в пределах 25-40 тысяч рублей.

В минувшем году наблюдалась острая нехватка авто по причине дефицита полупроводников. Кризис привел к тому, что были разорваны основные логистические цепочки автопрома.

Главную проблему сейчас специалисты тоже видят в поставках электроники. Если она решится, цены существенно не повысятся. Но надежды на это мало. Прогнозируется повышение цен на автомобили. Уже в первом квартале ценники на импортные авто будут переписаны в сторону повышения в пределах 10-12 процентов.

Рост стоимости авто на данный момент является единственным способом разрешения текущего кризиса, но он может сильно сказаться на спросе. Пока же, констатирует издание Kadara, невзирая на то, что цены растут, он не снижается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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