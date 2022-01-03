По 10 тысяч рублей каждому. Всех, у кого есть карта «Мир», ждет сюрприз с 6 января

В январе владельцы банковских карт «Мир» получат новые бонусы. Они смогут получить до 10 тыс. рублей, пишет PRIMPRESS .

В пресс-службе оператора карт объяснили, кому будут приходить бонусы и что необходимо для того, чтобы вернуть часть потраченных денег на свой счет.

Получат кешбэк те, кто сделал покупки в сети магазинов техники и электроники ProStore. До конца января им будут возвращать до 10% с оплаченной суммы, но не более 10 тыс. рублей в месяц. Начислят кешбэк в среднем в течение 5-7 рабочих дней после покупки.

Можно будет вернуть до 10% и с покупки авторских букетов сервиса доставки «Цветочница». 6% вернется и за оплату медицинских услуг в клиниках МЕДСИ. Держателям карты премиального класса Mir Supreme по программе кешбэка вернется 8%.

Но получать часть потраченных средств будут только те, кто зарегистрирует свою карту на сайте или в приложении «Привет, Мир!».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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