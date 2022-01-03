Российской экономике предсказали погружение в «болото периферии»

Зависимость от внешних рынков российской экономики к 2022 году еще больше усилится, уверен доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Он озвучил основные проблемы, которые ухудшают ситуацию в российской экономике, передает ИА REGNUM .

Эксперт отметил то, что в текущем году будет расти прибыль экспортных корпораций. Также запущенные процессы повлекут перераспределение инвестиций внутри страны как раз в пользу таких корпораций, что станет причиной усиления межотраслевого дисбаланса, а также ухудшит ситуацию в структуре распределения капиталовложений. Обрабатывающие производства получат меньше инвестиций, что ухудшит в том числе производительность труда.

Комолов отметил, что такую ситуацию он может охарактеризовать как усиление консервативного движения в сторону периферии.

«Оно, может быть, и не даст бросающихся в глаза результатов прямо в 2022 году, но в долгосрочной перспективе будет подрывать шансы РФ на то, чтобы выйти из такой специфической роли в международном разделении труда и претендовать на более серьезное и значимое место в мировой экономике. Российская экономика продолжит медленно, но уверенно деградировать», — заявил Комолов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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