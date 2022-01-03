ПФР заявил гражданам в РФ о новых выплатах в январе и феврале 2022 года

С января 2022 года Пенсионный фонд России начинает выплату пособий, которые ранее назначались органами социальной защиты.

Так, уже в январе могут начать поступать пособия за февраль. Планируется, что досрочные выплаты будут начисляться с 17 января. Важно отметить, что Пенсионный фонд не меняет условия назначения мер поддержки, которые теперь будет начислять.

На январь-февраль сроки начислений изменятся, а уже с марта график выплат будет стандартным.

Важно и то, что для перевода начислений в ПФР гражданам не придется обращаться в ПФР или другие органы. Перевод будет проводиться автоматически и многие выплаты тоже теперь будут назначаться автоматически.

Уточняется, что меры социальной поддержки будут объединены в пять больших групп:

семьям с детьми;

семьям погибших военных;

инвалидам, имеющим транспорт;

реабилитированным жертвам политических репрессий;

гражданам, подвергшимся радиации.

Эти выплаты получают в стране свыше 2 млн человек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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