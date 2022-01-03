ПФР заявил гражданам в РФ о новых выплатах в январе и феврале 2022 года

ПФР: 18 000 рублей начнут выдавать с сегодняшнего дня
С сегодняшнего дня россияне начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда (ПФР). Выдача денег гражданам будет...Подробнее
С января 2022 года Пенсионный фонд России начинает выплату пособий, которые ранее назначались органами социальной защиты.
Так, уже в январе могут начать поступать пособия за февраль. Планируется, что досрочные выплаты будут начисляться с 17 января. Важно отметить, что Пенсионный фонд не меняет условия назначения мер поддержки, которые теперь будет начислять.
На январь-февраль сроки начислений изменятся, а уже с марта график выплат будет стандартным.
Важно и то, что для перевода начислений в ПФР гражданам не придется обращаться в ПФР или другие органы. Перевод будет проводиться автоматически и многие выплаты тоже теперь будут назначаться автоматически.
Уточняется, что меры социальной поддержки будут объединены в пять больших групп:
Эти выплаты получают в стране свыше 2 млн человек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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