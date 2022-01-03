В РФ появился новый налог на доходы с вкладов для пенсионеров России в 2022 году

В 2022 году начнет действовать новый налог для граждан и пенсионерам, который также придется платить.

Речь идет о налоге на банковские вклады, который придется уплатить и пожилым гражданам, передает PRIMPRESS .

Изначально депутаты говорили о том, что пенсионеры такой налог платить не будут, но в итоге не исключили их из категории плательщиков. А поскольку законопроект, который освобождает их от необходимости оплаты налога с дохода на банковские вклады, не принят, то и они заплатят налог на депозиты.

Платить налог необходимо будет независимо от того, в какой валюте открыт вклад. Под налогообложение попадает доход, который получен в качестве процентов по вкладам. Но взыматься налог будет только в случае, если доходы превысили размер ключевой ставки по состоянию на начало года. Заплатить придется 13% от полученного дохода.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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