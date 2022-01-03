Всех, кто платит за квартиру по ЖКХ, ждет неожиданность с 10 января

Уже с января владельцам квартир придут квитанции ЖКХ с новыми тарифами, и в некоторых регионах повышение будет ощутимым.

Какой из тарифов поднимется, рассказывает PRIMPRESS .

Так, с января текущего года повышается тариф за капитальный ремонт жилья. Данная услуга обязательна для всех, независимо от того, в каком состоянии находится дом.

Важно отметить, что регионы самостоятельно устанавливают для себя тарифы, но соблюдая границы, указанные правительством.

Регионы сами устанавливают для себя показатели к оплате, Минстрой может вводить только максимальные тарифы, но с этого года местным властям разрешили повысить цены немного сильнее, поскольку стоимость строительных материалов за последнее время выросла значительно.

В Подмосковье, к примеру, тарифы на капремонт с января поднимутся на 32% - до 12 рублей за квадратный метр. А в Москве минимальный тариф на капремонт теперь составляет 21 рубль за квадрат.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700