Всех, кто платит за квартиру по ЖКХ, ждет неожиданность с 10 января

ПФР: 18 000 рублей начнут выдавать с сегодняшнего дня
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Уже с января владельцам квартир придут квитанции ЖКХ с новыми тарифами, и в некоторых регионах повышение будет ощутимым.
Какой из тарифов поднимется, рассказывает PRIMPRESS.
Так, с января текущего года повышается тариф за капитальный ремонт жилья. Данная услуга обязательна для всех, независимо от того, в каком состоянии находится дом.
Важно отметить, что регионы самостоятельно устанавливают для себя тарифы, но соблюдая границы, указанные правительством.
Регионы сами устанавливают для себя показатели к оплате, Минстрой может вводить только максимальные тарифы, но с этого года местным властям разрешили повысить цены немного сильнее, поскольку стоимость строительных материалов за последнее время выросла значительно.
В Подмосковье, к примеру, тарифы на капремонт с января поднимутся на 32% - до 12 рублей за квадратный метр. А в Москве минимальный тариф на капремонт теперь составляет 21 рубль за квадрат.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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