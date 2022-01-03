Эксперт Власов пояснил, когда 5,9% к пенсии действительно являются прибавкой

Для кого действительно индексация в 5,9% стала ощутимой прибавкой, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

То, что с 1 января 2022 года страховые пенсии по старости неработающих граждан вырастут на 5,9%, правительство анонсировало заранее. Изначально по итогам 2021 года прогнозировалась на уровне около 4%, поэтому запланированная индексация могла обеспечить даже реальный рост доходов граждан, передает PRIMPRESS .

Индексация должна покрывать рост издержек из-за инфляции, что прописано в конституционных правах граждан. Поэтому нынешний размер индексации удивил многих, в том числе и президента РФ Владимира Путина, который, к слову, поручил правительству проработать меры поддержки, чтобы компенсировать рост цен.

Говорить о том, что индексация позволила перекрыть рост расходов пожилых людей при нынешнем прожиточном минимуме и показателях инфляции могут разве что пенсионеры, у которых в прошлом году пенсия была свыше 43 тыс. рублей. Как раз им добавилось около 2,5 тыс. рублей и эта сумма сможет покрыть увеличившиеся расходы пожилых граждан, отмечает Власов.

Он объяснил, что за минувший год продукты подорожали в некоторых случаях на 20%, а лекарства подорожали на 10%. Примерно на 5% выросли тарифы на услуги ЖКХ, подорожал проезд. В итоге за год траты пенсионеров выросли, и этот рост составляет 1-2 тыс. рублей в месяц.

«Соответственно, ежегодная обещанная прибавка в размере одной тысячи рублей не перекрывает новые траты. Более того, далеко не каждый пенсионер получил заветную тысячу. У многих индексация произошла на 500-800 рублей, учитывая исходный размер пенсии», – подчеркнул Власов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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