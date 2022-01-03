Эксперт Власов пояснил, когда 5,9% к пенсии действительно являются прибавкой

ПФР: 18 000 рублей начнут выдавать с сегодняшнего дня
С сегодняшнего дня россияне начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда (ПФР). Выдача денег гражданам будет...Подробнее
Для кого действительно индексация в 5,9% стала ощутимой прибавкой, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.
То, что с 1 января 2022 года страховые пенсии по старости неработающих граждан вырастут на 5,9%, правительство анонсировало заранее. Изначально по итогам 2021 года прогнозировалась на уровне около 4%, поэтому запланированная индексация могла обеспечить даже реальный рост доходов граждан, передает PRIMPRESS.
Индексация должна покрывать рост издержек из-за инфляции, что прописано в конституционных правах граждан. Поэтому нынешний размер индексации удивил многих, в том числе и президента РФ Владимира Путина, который, к слову, поручил правительству проработать меры поддержки, чтобы компенсировать рост цен.
Говорить о том, что индексация позволила перекрыть рост расходов пожилых людей при нынешнем прожиточном минимуме и показателях инфляции могут разве что пенсионеры, у которых в прошлом году пенсия была свыше 43 тыс. рублей. Как раз им добавилось около 2,5 тыс. рублей и эта сумма сможет покрыть увеличившиеся расходы пожилых граждан, отмечает Власов.
Он объяснил, что за минувший год продукты подорожали в некоторых случаях на 20%, а лекарства подорожали на 10%. Примерно на 5% выросли тарифы на услуги ЖКХ, подорожал проезд. В итоге за год траты пенсионеров выросли, и этот рост составляет 1-2 тыс. рублей в месяц.
«Соответственно, ежегодная обещанная прибавка в размере одной тысячи рублей не перекрывает новые траты. Более того, далеко не каждый пенсионер получил заветную тысячу. У многих индексация произошла на 500-800 рублей, учитывая исходный размер пенсии», – подчеркнул Власов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
С сегодняшнего дня россияне начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда (ПФР). Выдача денег гражданам будет...Подробнее
С начала 2022 года в Пенсионном фонде России начался прием заявлений на денежные выплаты, которые ранее в ПФР не...Подробнее
Индексация пенсий неработающим пенсионерам в России вот уже несколько недель является «горячей» темой для СМИ. С Нового...Подробнее
Далеко не всем пенсионерам в январе повысят пенсию, предупреждают эксперты. О том, кому не стоит ожидать повышения...Подробнее
Пожилых граждан РФ обрадовали новостью, сообщив о том, что их ждет единоразовая денежная выплата. Власти уже подписали...Подробнее
О дополнительной выплате для пенсионеров рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам...Подробнее
В Госдуме призвали спасать пенсионную систему России. В частности, эту тему затронул депутат Госдумы от КПРФ Алексей...Подробнее
Январские выплаты уже начали приходить пенсионерам и, как оказалось, не у всех граждан пенсия стала больше. С 1 января...Подробнее
Это значительно облегчит жизнь многим гражданам. Специалисты рассказали о пенсионерах, которых смогут перевести на...Подробнее
Представители Сбербанка РФ анонсировали предоставление новых денежных выплат, которые будут доступны новым...Подробнее
Комментировать