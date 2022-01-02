Граждан в РФ обрадовали новой выплатой в 5 000 рублей с 7 января 2022 года

ПФР: 18 000 рублей начнут выдавать с сегодняшнего дня
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Уже в ближайшие дни многие россияне смогут получить новую денежную выплату. Деньги зачислят гражданам на карту, но тратить их можно будет только на определенные цели.
Новые средства, о выдаче которых распорядился Владимир Путин, станут доступны для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет включительно. С января им придут на карту пять тысяч рублей, которыми можно будет расплатиться при покупке билетов на культурные мероприятия. Молодые люди смогут на эти деньги пойти в театр, музей, филармонию или выставку, пишет primpress.ru.
А с 1 февраля на эти средства можно будет приобрести билеты в кино. Главное условие - фильм должен быть снят при поддержке «Фонда кино» и Минкультуры. Лимит для этого установлен в две тысячи рублей. Список кинотеатров, где будут принимать карту, опубликуют в приложении «Госуслуги Культура» и на сайте культура.рф.
Если есть желание получить карту в виде пластика, то это можно сделать в любом отделении «Почта банка». Для этого понадобится предъявить только два документа: паспорт и СНИЛС.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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