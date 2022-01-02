Экономист Бодров: 11,4 млн инвалидов в РФ получат выплаты в 2022 году

ПФР: 18 000 рублей начнут выдавать с сегодняшнего дня
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Экономист Артем Бодров сообщил о том, что в России 11,4 миллиона граждан признаны инвалидами. Эта категория поддерживается государством - предусмотрены различные льготы, налоговые вычеты, выплаты. Некоторые из них выдаются по линии Пенсионного фонда России.
В беседе с ресурсом SOLENKA Бодров рассказал, что ПФР занимается выплатой инвалидам социальной, страховой и государственной пенсии. На страховую пенсию, которую в стране получают порядка 2,15 млн таких граждан, вправе рассчитывать даже инвалиды, которые проработали всего один день. Тем, кто не работал и не имеет трудового стажа, полагается социальная пенсия по инвалидности. Ее получателями на текущий момент являются 2,1 млн граждан.
Государственные пенсии по инвалидности получают лица, которые стали инвалидами на военной службе, в результате техногенных или радиационных катастроф. Также она может быть назначена работникам, которые стали инвалидами при подготовке или выполнении полетов в космос. Таких получателей в стране порядка 39 тысяч.
Инвалиды вправе выбрать между социальной или страховой пенсией по старости, если они соответствуют определенным критериям: успели наработать необходимое количество стажа и пенсионных баллов.
Инвалиды ВОВ, в свою очередь, имеют возможность получать от государства одновременно и государственную пенсию по инвалидности, и трудовую пенсию по старости. Таких в РФ сейчас не так много - порядка 48 тысяч.
Что касается неработающих пенсионеров-инвалидов, размер их пенсий не может быть ниже установленного в регионе их проживания прожиточного минимума.
ПФР также выплачивает ежемесячно по 1200 рублей россиянам, которые ухаживают за пожилыми гражданами (в возрасте 80 лет и старше) или инвалидами первой группы. Тем, кто заботится об инвалидах с детства, положена выплата 10 000 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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