Даже меньше, чем было. Пенсия за январь неприятно удивила граждан РФ

Сегодня, 15:09

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Даже меньше, чем было. Пенсия за январь неприятно удивила граждан РФ
Фото из открытых источников

Январские выплаты уже начали приходить пенсионерам и, как оказалось, не у всех граждан пенсия стала больше.

С 1 января 2022 года страховые пенсии по старости индексируются на 5,9%, напоминает PRIMPRESS. Индексацию обещали всем, кто прекратил трудовую деятельность.

Часть пенсионеров свои январские пенсии получили еще в декабре прошлого года. А сейчас уже идет выплата по графику. И немало пожилых граждан рассказали, что получили даже меньше, чем до индексации.

«Посчитала я свою пенсию. В 2021 году я получала свою пенсию на 280 рублей больше прожиточного минимума пенсионера (36 лет стажа). С учетом индексации 5,9% я стану получать больше ПМП в 2022 году на 263 рубля. Т.е. на 17 рублей меньше, чем в 21 году. Вот вам и индексация. В 2023 году индексация будет еще меньше, значит, я потеряю еще в деньгах», - рассказывает пенсионерка Валентина.

Жалуются пенсионеры и на то, что инфляция выше индексации. Расходы пожилых граждан растут из-за повышения цен, а проведенная индексация не перекрывает инфляцию. Недостаточно даже той единовременной выплаты, которая была в сентябре прошлого года.

«Расходы только на продукты питания не в процентном, а в реальном выражении выросли в среднем на 1500 рублей в месяц. 1500*12 = 18 000 рублей. Подачка в 10 000 рублей этих расходов не перекрывает», - отметил один из участников дискуссии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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