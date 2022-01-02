Россиянам рассказали, что подорожает в 2022 году

В России в 2022 году продолжат расти цены на продукты, табак, алкоголь, топливо и услуги ЖКХ.

Хотя Центробанк обещает, что инфляция будет не такой ощутимой, как в ушедшем году, эксперты все же более пессимистичны в своих прогнозах.

Повышение цен на алкоголь и табак, а также услуги ЖКХ уже заложено в бюджет. Так, акцизы на спиртное и сигареты правительство поднимает фактически ежегодно, как и проводит индексацию тарифов ЖКХ, передает Царьград .

Коммуналка подорожает в середине лета. И эксперты не исключают также рост цен на недвижимость из-за подорожания стройматериалов. А если вырастут в цене новостройки, то спустя некоторое время подорожает и жилье на вторичке.

Экономист Григорий Остапкович отмечает, что сейчас сложно пока сказать как будут дорожать продукты. Но рот цен будет, уверен эксперт.

«Мне кажется, что до марта месяца инфляция будет еще повышаться, не галопирующе, по 0,3–0,5 в месяц, в середине марта ляжет на плато и с начала июня пойдет на снижение», - сказал Остапкович.

С 1 января уже поднялся акциз на алкоголь и сигареты. Но инфляция может подтянуть цены на эту продукцию вверх. Продавцы могут пойти на повышение цен, чтобы компенсировать убытки из-за необходимости платить больший акциз и оплачивать более дорогую доставку.

А тарифы на доставку тоже могут подняться. Ведь с 1 января выросли акцизы на бензин и теперь бензин 5 экологического класса обходится в 13,8 тыс. рублей за тонну. То есть, литр бензина уже дороже на 38 копеек, чем в декабре 2021 года. Дизельное топливо прибавило в цене 30 копеек за литр.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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