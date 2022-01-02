Всех, у кого есть «Сбербанк Онлайн», ждет неожиданность с 6 января

Пенсионерам в РФ назвали размер разовой выплаты за высокую инфляцию в 2022 году
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О грядущих изменениях в приложении «Сбербанк Онлайн» рассказали представители этого сервиса.
Обновление может заработать с 6 января, передает PRIMPRESS. Оно принесет ряд новых функций для пользователей приложения. И некоторые пользователи уже получили возможность ими воспользоваться.
Обновление упростило просмотр баланса карты. Теперь заходить в настройки для этого не будет необходимости. Достаточно будет лишь смахнуть кошелек вправо.
Пользователям откроют доступ к сервису займа денег. Но речь идет не о кредитовании через банк. Теперь клиенты банка смогут давать деньги в долгу друг другу. Достаточно будет лишь нажать на плюсик в чате с человеком и затем выбрать соответствующую функцию. После этого необходимо будет указать сумму, которую хочется одолжить, и дату возврата. Банк сам напомнит должнику о том, что пришла дата возвращать одолженные деньги.
Обновления также даст возможность родителям следить за расходами детей, для чего необходимо будет подключить в настройках сервис совместных уведомлений. Сервис предоставит возможность получить доступ к детским каратам.
Добавится и функция, позволяющая хранить в своем профиле QR-код.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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