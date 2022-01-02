С 5 января вводится запрет на продажу некоторых товаров в продуктовых магазинах России

Сегодня, 13:59

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С 5 января вводится запрет на продажу некоторых товаров в продуктовых магазинах России
Фото из открытых источников

Из-за новых правил, которые вводит Роспотребнадзор, с полок российских продуктовых магазинов с 5 января исчезнут некоторые товары.

Санитарное ведомство решило сделать более строгими правила торговли, чтобы обезопасить покупателей, передает PRIMPRESS. За нарушение новых правил магазины будут достаточно строго наказаны.

С 5 января нельзя будет пускать в реализацию продукты, которые сначала были заморожены, потом разморожены и снова ушли в морозилку. Такие продукты должны быть утилизированы.

Стали более жесткими правила по торговле весовой продукцией. Нельзя, например, продавать не упакованный творог, кондитерские и хлебобулочные изделия.

Овощи и фрукты можно выставлять на прилавки только если на них нет следов почвы. Это касается в том числе бахчевых. Бахчевые нельзя  нарезать. Арбузы и тыква могут продаваться только целыми.

Нельзя продавать не выпотрошенную курицу. Под запретом продажа яиц со следами грязи или птичьего помета.

В магазинах нельзя торговать продукцией, приготовленной дома.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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