Путин подписал законы, которые не обрадуют некоторых пенсионеров в РФ

Владимир Путин еще в конце декабря подписал сразу несколько законопроектов, которые повлияют на жизнь пожилых граждан. В одном из документов речь идет о пенсионерах, которые получают выплаты по линии Минобороны и правоохранительных ведомств, в том числе таможни.

Документ предусматривает, что пенсия этой категории граждан будет проиндексирована лишь в усеченном виде. Как известно, пенсии военных зависят от размера их довольствия при службе. При начислении выплаты возьмут только часть этого показателя - 73,68%. Эта величина будет расти и в итоге дойдет до 100%. Стоит сказать, что в 2011 году полноценную индексацию заморозили. А на нынешний год запланировано повышение этого показателя всего на 0,5% - до 74%, пишет primpress.ru .

Еще один закон предусматривает заморозку пенсионных накоплений граждан до 2024 года, благодаря чему бюджет сэкономит около 772 миллиардов рублей. Пенсионные накопления впервые были заморожены в 2014 году и с тех пор заморозку продлевали ежегодно. В такие накопления входят деньги, которые отчислялись с зарплат граждан в период с 2002 по 2004 год. Сейчас за счет этого деньги направляются на выплату страховых пенсий для нынешних пенсионеров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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