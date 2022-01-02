С 5 января 2022 года гражданам в РФ вводится выплата 14 тысяч рублей за стаж 15 и 25 лет

Сегодня, 09:34

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С 5 января 2022 года гражданам в РФ вводится выплата 14 тысяч рублей за стаж 15 и 25 лет
Фото из открытых источников

Уже в ближайшее время россияне смогут оформить денежную выплату за определенный накопленный стаж работы.

Получать эту выплату некоторые россияне начнут уже в январе, передает PRIMPRESS.

Но выплата введена на региональном уровне и пока ее будут получать только те пенсионеры, которые оформил пенсию по особому стажу.

Соответствующие изменения в законодательстве были приняты еще в ноябре прошлого года. Выплата была введена на региональном уровне, и рассчитывать на нее могут те, кто проживает в столичном регионе.

Предоставляется такая выплата тем, кто работал в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. Выплата утверждена для пожарных и спасателей. И получить ее смогут те спасатели, которым исполнилось 40 лет и они отработали не менее 15 лет по своей профессии. Для пожарных установлен возраст в 50 лет и 25 лет стажа по профессии.

Эта выплата ежемесячная и начислять ее начнут уже с января. Она будет приходить в дополнение к другим уже назначенным выплатам.

Размер такой выплаты зависит от прожиточного минимума и в 2022 году он составит 14 009 рублей. Получать эти деньги спасатели и пожарники будут независимо от их материального положения.

Отметим, сейчас спасатели могут выйти на страховую пенсию досрочно если у них накоплено 15 лет трудового стажа. Для пожарных, как мужчин, так и женщин, установлен минимум в 25 лет трудового стажа в ведомстве.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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