Россию ждет большое сокращение количества пенсионеров

Согласно озвученному прогнозу, за ближайшие три года число российских пенсионеров может уменьшиться на миллион человек.

По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, ситуация с заболеваемостью коронавирусом оказала сильное влияние на сокращение количества пенсионеров в прошлом году. Он считает, что эта тенденция продолжится, и в итоге Россия не досчитается миллиона граждан данной возрастной категории. К факторам, вызывающим столь резкое сокращение численности пожилого населения, экономист отнёс пенсионную реформу и снижение продолжительности жизни россиян.

Согласно прогнозу другого экономиста, старшего эксперта Гайдаровского Института экономической политики Сергея Жаворонкова, основной причиной изменения статистических данных будет являться не пандемия, а повышение пенсионного возраста. Однако и он согласился цифрами, приведёнными коллегой, назвав их реальными. Добавив при этом, что в стране сейчас проживает восемь миллионов работающих пенсионеров, пенсии которых не индексируются.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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