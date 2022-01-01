Дождались? Раскрыта схема дополнительной индексации пенсий РФ

О дополнительной выплате для пенсионеров рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее он заявил, что перерасчет выплат по старости могут провести уже после новогодних праздников, передает PRIMPRESS .

Нилов подчеркнул, что в декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин дал распоряжение правительству о необходимости провести перерасчет пенсий с учетом фактической инфляции. Как известно, в бюджет Пенсионного фонда России была заложена индексация страховых пенсий на уровне 5,9%, тогда как официальный уровень инфляции по итогам года превысит 8%. Поэтому властям придется проработать введение дополнительной компенсации для пожилых граждан, которая бы перекрыла потери из-за инфляции. А это значит, что в существующее законодательство будут снова вноситься изменения.

Нилов добавил, что стоит вопрос о дополнительной индексации пенсий граждан. И тут стоит учитывать, что некоторым пенсионерам еще в декабре выплатили досрочно январские пенсии. Поэтому им придется повышать пенсии задним числом.

«Надо поправить пенсионное законодательство, увеличив коэффициент и распространив его действия с 1 января, то есть задним числом. И всем тем гражданам, которым пенсию выплатят в конце декабря за начальные даты января и за праздники, пересчитать и все недополученные средства дополнительно выдать», - подчеркнул депутат.

Он добавил, что, скорее всего, займутся депутаты и правительство этим вопросом вплотную уже после новогодних праздников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700