Дождались? Раскрыта схема дополнительной индексации пенсий РФ

Пенсионерам в РФ назвали размер разовой выплаты за высокую инфляцию в 2022 году
Сумма денежной компенсации, которая будет предоставлена пенсионерам за высокий показатель инфляции, была названа...Подробнее
О дополнительной выплате для пенсионеров рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее он заявил, что перерасчет выплат по старости могут провести уже после новогодних праздников, передает PRIMPRESS.
Нилов подчеркнул, что в декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин дал распоряжение правительству о необходимости провести перерасчет пенсий с учетом фактической инфляции. Как известно, в бюджет Пенсионного фонда России была заложена индексация страховых пенсий на уровне 5,9%, тогда как официальный уровень инфляции по итогам года превысит 8%. Поэтому властям придется проработать введение дополнительной компенсации для пожилых граждан, которая бы перекрыла потери из-за инфляции. А это значит, что в существующее законодательство будут снова вноситься изменения.
Нилов добавил, что стоит вопрос о дополнительной индексации пенсий граждан. И тут стоит учитывать, что некоторым пенсионерам еще в декабре выплатили досрочно январские пенсии. Поэтому им придется повышать пенсии задним числом.
«Надо поправить пенсионное законодательство, увеличив коэффициент и распространив его действия с 1 января, то есть задним числом. И всем тем гражданам, которым пенсию выплатят в конце декабря за начальные даты января и за праздники, пересчитать и все недополученные средства дополнительно выдать», - подчеркнул депутат.
Он добавил, что, скорее всего, займутся депутаты и правительство этим вопросом вплотную уже после новогодних праздников.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Сумма денежной компенсации, которая будет предоставлена пенсионерам за высокий показатель инфляции, была названа...Подробнее
С сегодняшнего дня россияне начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда (ПФР). Выдача денег гражданам будет...Подробнее
Далеко не всем пенсионерам в январе повысят пенсию, предупреждают эксперты. О том, кому не стоит ожидать повышения...Подробнее
Индексация пенсий неработающим пенсионерам в России вот уже несколько недель является «горячей» темой для СМИ. С Нового...Подробнее
Финансовые аналитики спрогнозировали статус наличных средств, который может обновиться уже в текущем году. Эксперты...Подробнее
Пожилых граждан РФ обрадовали новостью, сообщив о том, что их ждет единоразовая денежная выплата. Власти уже подписали...Подробнее
В Госдуме призвали спасать пенсионную систему России. В частности, эту тему затронул депутат Госдумы от КПРФ Алексей...Подробнее
Прибавку в 10 тыс. рублей в 2022 году смогут получить некоторые пенсионеры. В Пенсионном фонде объяснили, кто может...Подробнее
С 1 января 2022 года пожилые граждане, которые раннее лишились помощи от властей, снова начнут получать выплаты. Деньги...Подробнее
О деталях получения новой денежной помощи от государства сообщили в региональных министерствах труда и социальной...Подробнее
Комментировать