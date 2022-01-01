ПФР: 18 000 рублей начнут выдавать с сегодняшнего дня

С сегодняшнего дня россияне начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда (ПФР). Выдача денег гражданам будет осуществляться через почтовые отделения по всей стране.

Некоторым пенсионерам деньги принесет на дом почтальон, а кому-то удобнее получить свою выплату в отделении почты.

Сумма выплат не будет для всех получателей одинаковой. Так, в Пермском крае средний размер пенсии сейчас составит 17 733 рубля. Так как с 1 января страховые выплаты по старости были проиндексированы на 5,9%, в этот раз россияне получат уже повышенные пенсии. Размер фиксированной выплаты составит теперь 6400 рублей, а стоимость одного пенсионного балла увеличилась до 105 рублей.

Чтоб рассчитать выплату, надо умножить свою пенсию, которая приходила еще в декабре, на 1,059, пишет primpress.ru .

Чем выше приобретенные у гражданина стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии, а значит, и сумма прибавки к ней после индексации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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