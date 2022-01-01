Юрист Кузнецов сообщил гражданам России о двух важных прибавках к пенсии в 2022 году

О том какие повышения пенсионных выплат запланированы на 2022 год, рассказал юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Никита Кузнецов. Он сообщил, что социальные пенсии будут проиндексированы в апреле, а также вырастут пенсии военных, передает URA.RU .

Так, с 1 апреля власти обещают проиндексировать социальные пенсии. Они вырастут на 7,7%, и это будет самая ощутимая индексация за последние несколько лет. Такое же повышение пенсий запланировано на апрель по государственному пенсионному обеспечению. А уже с 1 октября предполагается индексация военных пенсий на 4%.

На август запланировано повышение пенсий работающих пенсионеров. Их поднимут с учетом заработанных за год пенсионных баллов. Будут подниматься в течение года и пенсии отдельных категорий пенсионеров. Например, у членов летных экипажей и шахтеров размер начислений изменяется каждые три месяца.

Отметим, страховые пенсии по старости выросли на 5,9% с 1 января 2022 года. А поскольку эта индексация ниже уровня инфляции 2021 года, президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать этот вопрос и поднять пенсии по уровню фактической инфляции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700