Гражданам в РФ придет на карту новая выплата 5000 рублей с 10 января 2022 года

В ПФР рассказали, у кого будет самая большая прибавка к пенсии с 1 января 2022 года
В январе 2022 года российским пенсионерам проиндексируют пенсионные выплаты. Речь идет о пожилых гражданах, получающих...Подробнее
В январе новая денежная выплата начнет приходить на карты россиян.
Речь идет о сумме в 5 тыс. рублей, которую начнут начислять с 10 января, как только заработают все государственные учреждения, передает PRIMPRESS.
Доплата будет начислена отдельным категориям работающих граждан. Ее получат преподаватели, которые взяли на себя классное руководство.
Стоит отметить, что в 2021 году для классных руководителей ввели доплату в размере 5 тыс. рублей по поручению президента РФ Владимира Путина. Выплачивалась она ежемесячно в дополнение к основной зарплате.
Первыми получать данную доплату стали педагоги в общеобразовательных школах, а позднее выплату назначали также кураторам групп в техникумах, училищах и колледжах. И теперь ее смогут получить также руководители групп и классов в колледжах, гимназиях, лицеях и школах при федеральных высших учебных заведениях. Им тоже доплатят за классное руководство по 5 тыс. рублей.
Стоит отметить, что тем преподавателям, которые ведут несколько классов или групп, выплату удвоят и они получат по 10 тыс. рублей. А в тех регионах, где действует районный коэффициент, доплата может быть еще выше.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В январе 2022 года российским пенсионерам проиндексируют пенсионные выплаты. Речь идет о пожилых гражданах, получающих...Подробнее
Пенсионерам Российской Федерации назвали ещё одну дату, когда им будет перечислена разовая денежная выплата в сумме 10...Подробнее
Специалисты Пенсионного фонда России анонсировали значительное снижение денежных выплат по старости для граждан РФ....Подробнее
Сумма денежной компенсации, которая будет предоставлена пенсионерам за высокий показатель инфляции, была названа...Подробнее
Сбербанк РФ спрогнозировал уменьшение покупательной способности денежных средств россиян, которая станет наглядной уже...Подробнее
Финансовые аналитики спрогнозировали статус наличных средств, который может обновиться уже в текущем году. Эксперты...Подробнее
В Госдуме призвали спасать пенсионную систему России. В частности, эту тему затронул депутат Госдумы от КПРФ Алексей...Подробнее
Индексация пенсий неработающим пенсионерам в России вот уже несколько недель является «горячей» темой для СМИ. С Нового...Подробнее
Прибавку в 10 тыс. рублей в 2022 году смогут получить некоторые пенсионеры. В Пенсионном фонде объяснили, кто может...Подробнее
О деталях получения новой денежной помощи от государства сообщили в региональных министерствах труда и социальной...Подробнее
Комментировать