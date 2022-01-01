Гражданам в РФ придет на карту новая выплата 5000 рублей с 10 января 2022 года

В январе новая денежная выплата начнет приходить на карты россиян.

Речь идет о сумме в 5 тыс. рублей, которую начнут начислять с 10 января, как только заработают все государственные учреждения, передает PRIMPRESS .

Доплата будет начислена отдельным категориям работающих граждан. Ее получат преподаватели, которые взяли на себя классное руководство.

Стоит отметить, что в 2021 году для классных руководителей ввели доплату в размере 5 тыс. рублей по поручению президента РФ Владимира Путина. Выплачивалась она ежемесячно в дополнение к основной зарплате.

Первыми получать данную доплату стали педагоги в общеобразовательных школах, а позднее выплату назначали также кураторам групп в техникумах, училищах и колледжах. И теперь ее смогут получить также руководители групп и классов в колледжах, гимназиях, лицеях и школах при федеральных высших учебных заведениях. Им тоже доплатят за классное руководство по 5 тыс. рублей.

Стоит отметить, что тем преподавателям, которые ведут несколько классов или групп, выплату удвоят и они получат по 10 тыс. рублей. А в тех регионах, где действует районный коэффициент, доплата может быть еще выше.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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