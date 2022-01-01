Названы пенсионеры в РФ, которым не повысят пенсии в январе

Далеко не всем пенсионерам в январе повысят пенсию, предупреждают эксперты. О том, кому не стоит ожидать повышения пенсий в первый месяц года, пишет PRIMPRESS . Индексация снова не затронет пенсионеров, которые после выхода на пенсию все еще работают.

С 1 января 2022 года страховые пенсии по старости выросли на 5,9%. Некоторые получили уже проиндексированные январские пенсии еще в декабре предыдущего года. Но пришла индексация только тем, кто не работает официально после выхода на пенсию, а это около 31 млн пожилых граждан.

Власти заявляют, что после индексации средняя пенсия по стране будет на уровне 18,5 тыс. рублей. А вот пенсии тех, кто имеет доходы после выхода на пенсию, снова не индексируются. Этой категории пожилых людей индексацию не проводят с 2016 года, но при этом они начинают получать пенсию с учетом пропущенных индексаций после того как официально прекратят трудовую деятельность.

Эксперты же отмечают, что за счет профицита по бюджету 2021 года можно было б проиндексировать и пенсии работающих граждан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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