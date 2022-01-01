Названы пенсионеры в РФ, которым не повысят пенсии в январе

Сегодня, 09:09

0

Image 16+
Названы пенсионеры в РФ, которым не повысят пенсии в январе
Фото из открытых источников

Далеко не всем пенсионерам в январе повысят пенсию, предупреждают эксперты. О том, кому не стоит ожидать повышения пенсий в первый месяц года, пишет PRIMPRESS.  Индексация снова не затронет пенсионеров, которые после выхода на пенсию все еще работают.

С 1 января 2022 года страховые пенсии по старости выросли на 5,9%. Некоторые получили уже проиндексированные январские пенсии еще в декабре предыдущего года. Но пришла индексация только тем, кто не работает официально после выхода на пенсию, а это около 31 млн пожилых граждан.

Власти заявляют, что после индексации средняя пенсия по стране будет на уровне 18,5 тыс. рублей. А вот пенсии тех, кто имеет доходы после выхода на пенсию, снова не индексируются. Этой категории пожилых людей индексацию не проводят с 2016 года, но при этом они начинают получать пенсию с учетом пропущенных индексаций после того как официально прекратят трудовую деятельность.

Эксперты же отмечают, что за счет профицита по бюджету 2021 года можно было б проиндексировать и пенсии работающих граждан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Гражданам в РФ придет на карту новая выплата 5000 рублей с 10 января 2022 года

Сегодня, 09:24

Названы пенсионеры в РФ, которым не повысят пенсии в январе

Сегодня, 09:09

Пенсионерам в РФ объявили о разовой выплате

Вчера, 22:54

ПФР выплатит разовое пособие в размере 19 000 рублей

Вчера, 16:09

Депутат Госдумы заявил об окончании эффекта пенсионной реформы

Вчера, 15:14

10 тысяч рублей каждому на новогодних праздниках: Сбербанк обрадовал россиян

Вчера, 14:54

Мантуров: в России в 2022 году программа господдержки спроса на автомобили может быть продлена

Вчера, 12:34

В Госдуме РФ предложили реструктурировать долги по советским вкладам

Вчера, 12:24

Экономист Финогенова рассказала о способах самостоятельно повысить себе пенсию

Вчера, 09:19

Всем россиянам, кто получает менее 100 тысяч рублей, готовят новую выплату

Вчера, 08:59

ПФР: Пенсионерам в РФ доплатят по 1600 рублей с 1 января 2022 года

1-01-2022, 18:44

Пенсионерам в РФ назвали размер разовой выплаты за высокую инфляцию в 2022 году

1-01-2022, 17:29

ПФР: Некоторые пенсионеры в России получат 10 тысяч рублей в 2022 году

1-01-2022, 11:19

Жителям в РФ рассказали о возможности получить 360 164 рубля с 1 января 2022 года

1-01-2022, 10:59

Больше не смогут: всех, у кого есть кредит или ипотека, ждет новое правило с 1 января 2022 года

1-01-2022, 10:49

Власти в России назвали дату разовой выплаты 10 000 рублей пенсионерам

31-12-2021, 14:29

Уровень экономической надежды россиян опустился до значений 1998 года

31-12-2021, 13:59

Сбербанк предупредил всех, у кого есть деньги на карте

31-12-2021, 13:54

В ПФР рассказали, у кого будет самая большая прибавка к пенсии с 1 января 2022 года

31-12-2021, 13:24

Пенсионеров России ждет неприятный сюрприз 3 января

31-12-2021, 13:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В ПФР рассказали, у кого будет самая большая прибавка к пенсии с 1 января 2022 года

В ПФР рассказали, у кого будет самая большая прибавка к пенсии с 1 января 2022 года

31-12-2021, 13:24

0

В январе 2022 года российским пенсионерам проиндексируют пенсионные выплаты. Речь идет о пожилых гражданах, получающих...

Подробнее
Власти в России назвали дату разовой выплаты 10 000 рублей пенсионерам

Власти в России назвали дату разовой выплаты 10 000 рублей пенсионерам

31-12-2021, 14:29

0

Пенсионерам Российской Федерации назвали ещё одну дату, когда им будет перечислена разовая денежная выплата в сумме 10...

Подробнее
Пенсионеров России ждет неприятный сюрприз 3 января

Пенсионеров России ждет неприятный сюрприз 3 января

31-12-2021, 13:14

0

Специалисты Пенсионного фонда России анонсировали значительное снижение денежных выплат по старости для граждан РФ....

Подробнее
Пенсионерам в РФ назвали размер разовой выплаты за высокую инфляцию в 2022 году

Пенсионерам в РФ назвали размер разовой выплаты за высокую инфляцию в 2022 году

1-01-2022, 17:29

0

Сумма денежной компенсации, которая будет предоставлена пенсионерам за высокий показатель инфляции, была названа...

Подробнее
Сбербанк предупредил всех, у кого есть деньги на карте

Сбербанк предупредил всех, у кого есть деньги на карте

31-12-2021, 13:54

0

Сбербанк РФ спрогнозировал уменьшение покупательной способности денежных средств россиян, которая станет наглядной уже...

Подробнее
Деньги «обнулятся»: что ждет всех граждан в России с наличкой

Деньги «обнулятся»: что ждет всех граждан в России с наличкой

1-01-2022, 16:34

0

Финансовые аналитики спрогнозировали статус наличных средств, который может обновиться уже в текущем году. Эксперты...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Депутат Госдумы заявил об окончании эффекта пенсионной реформы

Депутат Госдумы заявил об окончании эффекта пенсионной реформы

Вчера, 15:14

0

В Госдуме призвали спасать пенсионную систему России. В частности, эту тему затронул депутат Госдумы от КПРФ Алексей...

Подробнее
Эксперты раскрыли неприятную информацию о компенсации пенсионерам за высокую инфляцию

Эксперты раскрыли неприятную информацию о компенсации пенсионерам за высокую инфляцию

Вчера, 19:04

0

Индексация пенсий неработающим пенсионерам в России вот уже несколько недель является «горячей» темой для СМИ. С Нового...

Подробнее
ПФР: Некоторые пенсионеры в России получат 10 тысяч рублей в 2022 году

ПФР: Некоторые пенсионеры в России получат 10 тысяч рублей в 2022 году

1-01-2022, 11:19

0

Прибавку в 10 тыс. рублей в 2022 году смогут получить некоторые пенсионеры. В Пенсионном фонде объяснили, кто может...

Подробнее
С 1 января 2022 выдают по 15 700 рублей на одного: Оформить такую выплату очень просто

С 1 января 2022 выдают по 15 700 рублей на одного: Оформить такую выплату очень просто

1-01-2022, 15:19

0

О деталях получения новой денежной помощи от государства сообщили в региональных министерствах труда и социальной...

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться