Пенсионерам в РФ объявили о разовой выплате

Сегодня, 22:54

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Пенсионерам в РФ объявили о разовой выплате
Фото из открытых источников

Пожилых граждан РФ обрадовали новостью, сообщив о том, что их ждет единоразовая денежная выплата. Власти уже подписали подтверждающий документ. Деньги будут выдавать в текущем году, при соблюдении определенных условий. В прошлом году Владимир Путин принял внезапное решение, выплатив всем россиянам по 10 000 рублей, заявив, что пенсии россиян «подъедаются» инфляцией и поэтому пенсионерам требуется выплата 10 000 рублей. Однако позже пенсионеры призывали государство сделать снова такие выплаты. По этому поводу были даже написаны петиции. А в декабре пожилые люди с неподдельным интересом наблюдали за пресс-конференцией главы государства и ждали от него новой волны разовых льгот. 

Невзирая на то, что этого не произошло, очередные меры поддержки пенсионеров по-прежнему реализуются на региональном уровне. Так, в начале 2022 года стало ясно, что утверждены новые единовременные выплаты пенсионерам, которые начнут выплачиваться в ближайшее время. Забрать средства смогут пенсионеры проживающие в северной столице. Губернатор Александр Беглов уже подписал нужный документ. 

Сумма единоразового постановления будет зависеть от некоторых факторов: если возраст пожилого гражданина Санкт-Петербурга 90 лет, то выплата составит 15 тысяч рублей. Выплата 20 тысяч рублей составит по случаю юбилея 95 лет. Людям, которым исполнилось 100 лет государство выплатит по 25 тысяч рублей. При этом после 100 лет за каждый год жизни пенсионеру будут выдавать по 25 тысяч рублей на постоянной основе. Средства будут перечислены в автоматическом режиме, никаких заявлений писать не нужно. Если же деньги не придут в срок, можно будет обратиться в МФЦ. 

По мнению специалистов, введение такой выплаты для северного региона страны - хороший знак для всех остальных пенсионеров в России. Действительно, в ближайшем будущем это решение может пойти по стопам других. Так что стоит ожидать выдачи денег и жителям других субъектов Федерации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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