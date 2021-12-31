ПФР выплатит разовое пособие в размере 19 000 рублей

В ПФР рассказали, у кого будет самая большая прибавка к пенсии с 1 января 2022 года
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В наступившем году российские граждане получат единовременную денежную выплату, размер которой составит около 19 тысяч рублей. Однако чтобы получить эти деньги, нужно будет подать заявление.
Как рассказали в ПФР, россияне смогут получить выплату, если у них родился ребенок. Пособие может получить родитель малыша или его опекун, а также приемный родитель или усыновитель. При этом получатель должен быть неработающим.
Кроме того, такого рода помощь может получить человек, который учится в вузе на очной форме, пишет primpress.ru.
Размер разового пособия составляет 18 886,32 рубля на каждого ребенка. Родитель, проживающий в районах Крайнего Севера, получит денег больше, так как в этом случае будет применяться районный коэффициент. Для получения надо будет подать заявление в отделение ПФР по месту жительства или же в любой многофункциональный центр. Кроме того, следует предоставить ряд подтверждающих документов: свидетельство о рождении ребенка и другие. ПФР будет принимать решение о выплате в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления. После одобрения заявки деньги перечислят на счет в течение пяти рабочих дней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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