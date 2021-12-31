Депутат Госдумы заявил об окончании эффекта пенсионной реформы

В Госдуме призвали спасать пенсионную систему России. В частности, эту тему затронул депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

Бюджет Пенсионного фонда России - это провал государственной политики, заявил нардеп. Он также добавил, что эффект пенсионной реформы закончился.

Повышать пенсию за счет уменьшения количества пенсионеров больше не получится, подчеркнул член партии КПФР.

Сокращение числа работающих пенсионеров негативным образом сказывается на определенных аспектах экономики, отметил нардеп. По его словам, немало пожилых людей ушло с официального рынка труда, чтобы сохранить полноценную индексацию.

Как выяснилось, что потери Пенсионного фонда - 600 млрд рублей в год составляют сейчас из-за того, что около 5 млн пенсионеров не работают, подчеркнул депутат. Политик добавил, что решение пойти по пути повышения пенсионного возраста и отмены индексации пенсий неработающих пенсионеров привело к провалу, так как никакой экономики бюджета ПФР нет, пишет regnum.ru .

Сейчас необходимо выйти из тупика, в который втянули пенсионную систему, подчеркнул Куринный.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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