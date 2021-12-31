10 тысяч рублей каждому на новогодних праздниках: Сбербанк обрадовал россиян

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Представители Сбербанка РФ анонсировали предоставление новых денежных выплат, которые будут доступны новым пользователям. Указывается, что при оформлении новой карты, каждый пользователь получит баланс в 10 тысяч рублей, а также преимущество в снятии средств без комиссии, передает «Primpress.ru».
Эксперты отметили, что при оформлении кредитной карты от Сбербанка в 2022 году, новых пользователей ждут приятные бонусы, в частности, для них будет продлена акция по льготному снятию наличных средств без комиссии. Такая акция будет действовать вплоть до конца февраля и касается она снятия именно личных средств. В случае снятия наличных кредитных средств с такой карты, льготный период будет действовать 15 дней с момента подписания договора — затем комиссия за снятие налички составит традиционные 3%.
Представители Сбербанка напомнили, что открыть новую кредитную карту можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» — после подачи заявки банку потребуется несколько минут, чтобы принять решение об одобрении запроса. Сразу после одобрения откроется виртуальная карта с доступным балансом в 10 тысяч рублей, а непосредственно пластиковую карточку можно будет забрать в любое рабочее время в ближайшем отделении банка.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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