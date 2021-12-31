Мантуров: в России в 2022 году программа господдержки спроса на автомобили может быть продлена

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на встрече с журналистами рассказал о том, что программа государственной поддержки спроса на автомобили в 2022 году может быть перезапущена. На ее реализацию в федеральном бюджете уже предусмотрено более 20 миллиардов рублей.
К господдержке спроса относятся автомобильные кредиты по льготным ставкам, лизинг и субсидии на приобретение авто на газомоторном топливе. Программа действовала в 2021 году, но выделенные на нее средства были исчерпаны уже к февралю.
За год, что минул, стоимость авто выросла практически на четвертую часть. Розничные цены в дилерских центрах повысились до 40%.
Воспользоваться программой смогут граждане, которые покупают свой первый автомобиль, семьи с детьми, работники государственных больниц.
Они могут рассчитывать на скидку 10%, а жители Дальневосточного федерального округа - на 25%. Но при условии, что покупать они будут автомобиль российского производства по цене до 1,5 миллионов рублей. В случае с электрокарами размер скидки может составить 25%, но сумма не должна превышать 625 тысяч рублей, передает «Ютазинская новь».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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