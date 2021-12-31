В Госдуме РФ предложили реструктурировать долги по советским вкладам

Закон, продлевающий заморозку выплаты долгов по вкладам СССР, представляет собой «очередной шаг по разрушению доверия населения к своей стране». Как сообщил журналист информационного портала ИА REGNUM, такая фраза прозвучала из уст народного избранника Государственной думы от КПРФ Михаила Щапова.

«Власти говорят - чтобы правительство могло выполнить свои обязательства перед народом, необходима астрономическая сумма — 150 триллионов рублей. Эти деньги представляют собой почти 1,5 ВВП всего российского государства. Да, сумма громадная. Однако страна не имеет права отказываться от собственных обязательств перед народом. Само государство вместе с банковской системой никогда не простят задолженности жителям, если человек не уплатит налог, а также не сделает в срок кредитный платёж — его сразу накроет целая цепочка разнообразных проблем. Итогом этого разбирательства будет банкротство или даже уголовное преследование. На практике же сложилось так, что страна позволила себе на протяжении 30 лет игнорировать собственные обязательства перед населением», — негодует Щапов.

Парламентарий уверен — ссылка на колоссальную сумму задолженности несостоятельна.

«Некоторые российские регионы задолжали стране больше, чем их ВРП. Но с них не снимаются обязательства по расчёту за долги, предприятия также должны 2, 3 и более валовых выручки, однако долги им никто не прощает. В Российской Федерации регулярно появляются какие-нибудь задолженности. Для их урегулирования существует специальная практика, которую наработали на протяжении десятков лет», — припомнил народный избранник Госдумы.

Щапов считает — в том случае, когда государство не в состоянии рассчитаться со своим населением, «оно может пойти на компромисс, реструктуризировать долги, но любой ценой выполнить свои обязательства перед народом — для этого лишь необходимы желание и воля».

«Госдума уже четыре раза требовала от правительства разработать механизм урегулирования этой ситуации, но этого так и не сделано. Очевидно, что в правительстве не находится человека с достаточной волей, чтобы всё же заняться этим сложным вопросом, но, пока мы приостанавливаем действие данного закона, такой человек и не найдётся. Мы сами поощряем эту позицию — не решать проблему, каждый раз её подвешивать, дожидаясь, пока советские вкладчики просто умрут», — констатировал Щапов.

«Мы никогда не согласимся с такой тактикой выжидания по той простой причине, что она подрывает доверие граждан к государству, а без доверия мы не сможем нормально развиваться», — подчеркнул коммунист.

В России устанавливается очередной срок, после которого государство обязуется выплачивать долги по советским вкладам — до 1 января 2024 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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