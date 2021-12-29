В ПФР рассказали, у кого будет самая большая прибавка к пенсии с 1 января 2022 года

В январе 2022 года российским пенсионерам проиндексируют пенсионные выплаты. Речь идет о пожилых гражданах, получающих страховые выплаты по старости, а это большинство от всего числа пенсионеров России.

В Пенсионном фонде РФ рассказали о том, кто из числа пожилых граждан получит самую большую прибавку. Для неработающих пенсионеров размер индексации пенсий составит 5,9%. При этом фиксированная выплата, входящая в состав пенсии, повысится до 6 400 рублей, а стоимость одного пенсионного коэффициента составит 105 рублей.

Каждый россиянин преклонного возраста получит прибавку к пенсии в индивидуальном размере. Насколько большой будет доплата, зависит от нескольких факторов. Как объяснили в ПФР, размер страховой пенсии и сумма прибавки к ней после индексации зависит от стажа, заработка, страховых взносов и количества пенсионных коэффициентов, пишет primpress.ru .

Специалисты ПФР добавили, что рассчитать новый размер пенсии несложно. Для этого необходимо размер получаемой сейчас выплаты умножить на 0,059.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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