Пенсионеров России ждет неприятный сюрприз 3 января

Специалисты Пенсионного фонда России анонсировали значительное снижение денежных выплат по старости для граждан РФ. Эксперты отметили, что в 2022 году прогнозируется необычайно высокий уровень инфляции, который отразится на кошельках пенсионеров уже 3 января, передает «Primpress.ru».

Согласно прогнозу аналитиков об уровне инфляции в России на 2022 год, ее реальное выражение может составить 8.4%, что является абсолютным рекордом за последние несколько лет. В ПФР отметили, что с учетом такого прогноза, денежные выплаты для пенсионеров не смогут перекрыть издержки инфляции, что будет быстро увеличивать уровень бедности в стране.

Финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал, что уже сейчас большинство пенсионеров не имеет возможности выделить средства на необходимую продуктовую корзину, не говоря уже о расходах на коммунальные услуги и медицину.

«Уже в начале января пенсионеры ощутят, как выплачиваемые им страховые пенсии не смогут покрыть издержки от высокой инфляции. Для того, чтобы предотвратить бедность пожилого населения РФ, необходимо увеличить пенсии на 10-15%, а не на 5.9%, как было анонсировано», - сообщил Михаил Беляев.

Эксперт добавил, что пенсионеры будут постоянно «уходить в минус», поскольку рост цен на товары первой необходимости будет значительно превышать процесс повышения пенсионных выплат.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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