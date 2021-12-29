Пенсионеров России ждет неприятный сюрприз 3 января

Россиян, которые получают выплаты в рублях, с 1 января 2022 ожидает неприятный сюрприз
В январе всех российских граждан, которые получают пенсионные и зарплатные выплаты в рублях, ожидает досадный подарок....Подробнее
Специалисты Пенсионного фонда России анонсировали значительное снижение денежных выплат по старости для граждан РФ. Эксперты отметили, что в 2022 году прогнозируется необычайно высокий уровень инфляции, который отразится на кошельках пенсионеров уже 3 января, передает «Primpress.ru».
Согласно прогнозу аналитиков об уровне инфляции в России на 2022 год, ее реальное выражение может составить 8.4%, что является абсолютным рекордом за последние несколько лет. В ПФР отметили, что с учетом такого прогноза, денежные выплаты для пенсионеров не смогут перекрыть издержки инфляции, что будет быстро увеличивать уровень бедности в стране.
Финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал, что уже сейчас большинство пенсионеров не имеет возможности выделить средства на необходимую продуктовую корзину, не говоря уже о расходах на коммунальные услуги и медицину.
«Уже в начале января пенсионеры ощутят, как выплачиваемые им страховые пенсии не смогут покрыть издержки от высокой инфляции. Для того, чтобы предотвратить бедность пожилого населения РФ, необходимо увеличить пенсии на 10-15%, а не на 5.9%, как было анонсировано», - сообщил Михаил Беляев.
Эксперт добавил, что пенсионеры будут постоянно «уходить в минус», поскольку рост цен на товары первой необходимости будет значительно превышать процесс повышения пенсионных выплат.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В январе всех российских граждан, которые получают пенсионные и зарплатные выплаты в рублях, ожидает досадный подарок....Подробнее
Российские пенсионеры наконец-то дождались официального сообщения о сроках денежных выплат, размер которых в среднем...Подробнее
Российские пенсионеры, которые успели получить пенсию за январь 2022 года в декабре, несказанно удивились поступившим...Подробнее
Исходя из правок, внесенных в бюджет главой государства, Владимиром Владимировичем Путиным, показатель прожиточного...Подробнее
До конца года многим пенсионерам придут выплаты по линии Пенсионного фонда России. Это пенсии за январь, уточнили...Подробнее
Не все пенсионеры получат с январской пенсией прибавку в размере 1 тыс. рублей. Доцент кафедры «Развитие человеческого...Подробнее
Будет ли в 2022 году выплачена пенсионерам компенсация за высокий уровень инфляции, рассказал главный аналитик...Подробнее
Держатели банковских карт Сбербанка могут получить по 500 рублей в виде бонусов. Начислят этот бонус всем, кто оформит...Подробнее
В Минобороны РФ заявили о том, что НАТО ведет подготовку к масштабной войне против России. Заместитель министра обороны...Подробнее
По сообщениям СМИ, вчера днём в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга к сотрудникам правопорядка поступило заявление...Подробнее
Комментировать