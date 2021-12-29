В 2022 году в РФ повысят пособия для граждан с детьми

О том, какие новые законы начнут действовать с 1 января 2022 года, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале он сообщил, что эти изменения должны улучшить доходы семей с детьми. Так, по его словам, принятые изменения поспособствуют росту количества семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет, пишет портал Народные Новости .

Это станет возможным за счет изменения порядка расчета среднедушевого дохода. С 2022 года учитываться будут показатели фактического года обращения за выплатой, а не данные по состоянию на третий квартал предшествующего года.

Вырастет и размер пособий на детей. Он будет выплачиваться в размере прожиточного минимума на ребенка.

Внесены и изменения по маткапиталу. Он будет увеличиваться в зависимости от уровня фактической инфляции, а не ее прогнозного уровня. Данная выплата будет пересматриваться ежегодно и индексировать ее будут 1 февраля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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