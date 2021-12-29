Почти 20 000 рублей: в январе 2022 года выплаты увеличат

Россиян, которые получают выплаты в рублях, с 1 января 2022 ожидает неприятный сюрприз
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Выплаты от государства вырастут в 2022 году и многие из них станут больше уже в январе.
Известно, что в первый месяц года более чем на 1 тыс. рублей поднимется прожиточный минимум для детей в Хабаровском крае, сообщает PRIMPRESS. Он будет составлять 18 586 рублей.
Повышение прожиточного минимума для детей связано со значительным ростом цен. Правительство региона приняло решение повысить его, поскольку в 2021 году инфляции была достаточно ощутимой. Поэтому все выплаты, которые рассчитываются с учетом прожиточного минимума, поднимутся с января 2022 года.
Стоит отметить, что в 2022 году в Хабаровском крае прожиточный минимум для пенсионеров составит 14 509 руб., для трудоспособного населения – 18 389 руб., в среднем на душу населения – 16 871 руб.
Некоторые выплаты с учетом повышения уже начали приходить на карты. Это касается тех выплат, которые начисляются в первые числа месяца. Поскольку год начнется с выходных и праздничных дней, то некоторые пособия уже начислены гражданам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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