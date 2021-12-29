Путин подписал закон о единовременной выплате 10 000 рублей всем пенсионерам РФ

Россиян, которые получают выплаты в рублях, с 1 января 2022 ожидает неприятный сюрприз
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Президент РФ Владимир Путин подписал ряд важных документов, которые затронут многих россиян.
Так, утвержденные главой государства изменения вводят запрет на списание социальных выплат, предполагают введение льгот для девелоперов и выплату премий чиновникам. Подробно ознакомиться с подписанными законами можно на портале правовых актов.
Один из законов, подписанных президентом, касается премирования чиновников. Им будут выплачивать денежное вознаграждение не только за успешное выполнение отдельных важных задач, но и просто за добросовестное исполнение своих обязанностей.
Еще один закон, который подписал Путин, запрещает автоматическое списание социальных выплат в счет погашения задолженностей граждан. Теперь без согласия заемщика такие выплаты списываться на оплату долгов не будут. Если же произойдет списание, то должник может в течение 14 дней обратиться за возвратом денег.
В России до 1 января 2024 года будет продлен режим, согласно которому можно будет арендовать землю без торгов застройщикам, которые достраивают жилые дома обманутых дольщиков. Это очень важно для десятков тысяч россиян, которые числятся на данный момент обманутыми дольщиками.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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