50 тыс. рублей придут на карту: Сбербанк обрадовал россиян деньгами

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О том, кто может получить досрочные перечисления, рассказали в Сбербанке.
Пенсионеры, объяснили эксперты, могут получать отчисления от негосударственных пенсионных фондов, в том числе в НПФ Сбербанка. Ежемесячно им приходят крупные суммы, заявили в Сбербанке.
Чтобы получать выплаты от СберНПФ, необходимо оформить договор с ним, передает PRIMPRESS. Те пожилые граждане, которые сделали это ранее, уже получают выплаты за январь. Поэтому в декабре деньги получат те клиенты СберНПФ, которым выплаты по линии финучреждения приходят в первую неделю месяца. Это связано с тем, что первая неделя января будет выходной.
Выплаты СберНПФ проводит по договорам обязательного пенсионного страхования (ОПС) и негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). К последним в том числе относятся те, у кого есть индивидуальный пенсионный план (ИПП) и корпоративные пенсионные программы (КПП).
В пенсионном фонде Сбербанка уже более 10 млн пожилых граждан, и многие из них уже получили январские выплаты. Тем же, кто получает выплаты позднее 9 числа, начисления будут сделаны после новогодних каникул.
Представители СберНПФ отмечают, что высокая пенсия реальна, если позаботиться об этом еще в молодости. Так, заключив договор в 35 лет, и откладывая ежемесячно по 5 тыс. рублей, после 60 лет пенсионер будет получать ежемесячно около 50 тыс. рублей от НПФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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