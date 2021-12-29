Стало известно, когда пенсионерам РФ выплатят компенсацию за высокую инфляцию

Сегодня, 09:14

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Стало известно, когда пенсионерам РФ выплатят компенсацию за высокую инфляцию
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Будет ли в 2022 году выплачена пенсионерам компенсация за высокий уровень инфляции, рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

О том, что пенсионеры должны получить компенсацию за высокую инфляцию, поскольку запланированная на январь индексация не перекрывает ее, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Глава государства  не стал уточнять, когда и в какой форме это произойдет.

Комментируя возможность назначения денежной выплаты, Гойхман отметил, что ожидать ее можно, возможно, в середине следующего года, передает PRIMPRESS.

С 1 января 2022 года страховые пенсии по старости вырастут на 5,9%. Каким будет реальный уровень инфляции по итогам 2021 года станет известно позже. И после того как его объявят официально, показатели индексации могут быть скорректированы, если окажется, что инфляция выше запланированной индексации.

Для проведения дополнительной индексации деньги у правительства есть, уверен эксперт. Он отметил, что бюджет оказался профицитным, и за первые 9 месяцев 2021 года «лишними» оказались 1,6 трлн рублей.

«Это в десять раз больше, чем нужно для полной индексации страховых пенсий», – предполагает Гойхман.

Но дополнительные выплаты к пенсии будут только после проведения всех расчетов и принятия законодательных актов. Поэтому ожидать их следует ближе к середине 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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  • Надо ещё эти деньги прокрутить, чтобы себя не обделить, на президента они уже давно забили.
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