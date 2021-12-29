Сивакова: кого из пенсионеров в России лишат индексации пенсии с января 2022 года

Россиян, которые получают выплаты в рублях, с 1 января 2022 ожидает неприятный сюрприз
В январе всех российских граждан, которые получают пенсионные и зарплатные выплаты в рублях, ожидает досадный подарок....Подробнее
С 1 января вырастут пенсии не у всех пожилых граждан, предупредила юрист Ирина Сивакова.
Она рассказала PRIMPRESS, кто не получит прибавку к пенсии и что является основанием для того, чтобы пенсия не индексировалась.
Как известно, январская индексация пенсий не коснется работающих пенсионеров. Но важно знать, кого в Пенсионном фонде России относят к этой категории. Так, трудоустроенными считаются не только те, кто работает в государственной структуре или коммерческой организации. К работающим пенсионерам, как оказалось, относятся и те, кто фактически не получает дохода, кроме пенсии.
Все зависит от того, кого работодатель указывает в официально утвержденной форме. В ряде случаев по закону в такие отчеты для ПФР и могут попасть и те люди, которые не получают деньги за свой труд.
К ним относятся руководители таких некоммерческих организаций, как СНТ, ТСЖ и прочих. В ПФР считают трудоустроенных участников ООО и единственных учредителей таких структур. Сивакова отметила, что их в ПФР признают работающими, даже если они не получают доход от своей деятельности.
Отказать в индексации страховых пенсий могут также приемных родителей, опекунов и попечителей, которые получают от органов опеки денежные выплаты. С этих выплат отчисляются страховые взносы, поэтому эти лица признаются работающими, а значит, они не получат индексацию.
Работающим будет признан и пенсионер, заключивший гражданско-правовой договор на оказание услуг или выполнение работ. В ПФР необходимо подавать данные по таким договорам даже если вознаграждение не выплачивалось.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В январе всех российских граждан, которые получают пенсионные и зарплатные выплаты в рублях, ожидает досадный подарок....Подробнее
Российские пенсионеры наконец-то дождались официального сообщения о сроках денежных выплат, размер которых в среднем...Подробнее
Российские пенсионеры, которые успели получить пенсию за январь 2022 года в декабре, несказанно удивились поступившим...Подробнее
Исходя из правок, внесенных в бюджет главой государства, Владимиром Владимировичем Путиным, показатель прожиточного...Подробнее
До конца года многим пенсионерам придут выплаты по линии Пенсионного фонда России. Это пенсии за январь, уточнили...Подробнее
Не все пенсионеры получат с январской пенсией прибавку в размере 1 тыс. рублей. Доцент кафедры «Развитие человеческого...Подробнее
Держатели банковских карт Сбербанка могут получить по 500 рублей в виде бонусов. Начислят этот бонус всем, кто оформит...Подробнее
В Минобороны РФ заявили о том, что НАТО ведет подготовку к масштабной войне против России. Заместитель министра обороны...Подробнее
С 1 января страховые пенсионные выплаты увеличат только официально неработающим пожилым гражданам. Социальные...Подробнее
Ученые выяснили, что добавки на основе тестостерона повышают риск тромобообразования. Исследование провели сотрудники...Подробнее
Комментировать