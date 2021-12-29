Сивакова: кого из пенсионеров в России лишат индексации пенсии с января 2022 года

С 1 января вырастут пенсии не у всех пожилых граждан, предупредила юрист Ирина Сивакова.

Она рассказала PRIMPRESS , кто не получит прибавку к пенсии и что является основанием для того, чтобы пенсия не индексировалась.

Как известно, январская индексация пенсий не коснется работающих пенсионеров. Но важно знать, кого в Пенсионном фонде России относят к этой категории. Так, трудоустроенными считаются не только те, кто работает в государственной структуре или коммерческой организации. К работающим пенсионерам, как оказалось, относятся и те, кто фактически не получает дохода, кроме пенсии.

Все зависит от того, кого работодатель указывает в официально утвержденной форме. В ряде случаев по закону в такие отчеты для ПФР и могут попасть и те люди, которые не получают деньги за свой труд.

К ним относятся руководители таких некоммерческих организаций, как СНТ, ТСЖ и прочих. В ПФР считают трудоустроенных участников ООО и единственных учредителей таких структур. Сивакова отметила, что их в ПФР признают работающими, даже если они не получают доход от своей деятельности.

Отказать в индексации страховых пенсий могут также приемных родителей, опекунов и попечителей, которые получают от органов опеки денежные выплаты. С этих выплат отчисляются страховые взносы, поэтому эти лица признаются работающими, а значит, они не получат индексацию.

Работающим будет признан и пенсионер, заключивший гражданско-правовой договор на оказание услуг или выполнение работ. В ПФР необходимо подавать данные по таким договорам даже если вознаграждение не выплачивалось.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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